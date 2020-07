“Ti risulta Spalletti alla Fiorentina? E l’esperto di calciomercato fredda gli animi: “No”

Un tifoso della Fiorentina ha chiesto su Twitter al giornalista Sky Gianluca di Marzio se gli risultassero i contatti tra la società viola e l’allenatore certaldino Luciano Spalletti. Il giornalista, specialista di calciomercato, ha freddato i facili entusiasmi con un forte: “No”

Dove starà la verità? Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews e pubblicato nei giorni scorsi, Luciano Spalletti in viola è più che un’idea, ma vedremo come andrà a finire. Sicuramente accostare importanti nomi come Spalletti e Emery alla Fiorentina, in un periodo con risultati non troppo positivi, può far solo bene all’umore di tutti.