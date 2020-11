Tic Tac Vlahovic: Tempo e fiducia a disposizione del serbo stanno per scadere

Dusan Vlahovic era fra i calciatori più attesi per questa stagione, il vero motivo per cui la Fiorentina in estate non è andata con decisione su un attaccante di peso, il pupillo del presidente Commisso. Dusan Vlahovic, che in questa stagione è fortemente involuto e a tratti irriconoscibile. Come ricorda Calciomercato.com, un solo gol in 9 partite per il serbo, che si sta facendo ricordare soprattutto per l’indolenza in campo e la miriade di occasioni banalmente sprecate. Anche durante la sfida contro l’Udinese, dopo una prestazione grigia, rubando bene palla alla difesa friulana, si è macchiato di un errore gravissimo, sparando altissimo un sinistro che avrebbe solo dovuto appoggiare in porta, con Musso già in ginocchio. Le speranze riposte su Vlahovic sono state, fin qui, disattese, il mercato di gennaio si avvicina e il giovane attaccante ha poco tempo per convincere tutti a scommettere ancora su di lui, nonostante la Fiorentina abbia evidente necessità di un centravanti esperto.

