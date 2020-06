“Tifosi al Franchi per assistere alla partita della Fiorentina? A partire da luglio è possibile”

Quando torneranno i tifosi sugli spalti del Franchi per assistere alle partite della Fiorentina. Secondo il professore ordinario d’igiene all’università di Firenze, Paolo Bonanni, questo momento non è poi così lontano: “È un argomento delicato – spiega Bonanni a La Repubblica – Essendo un abbonato, conosco l’ambiente. E’ un tipo d’assembramento che può favorire i contagi. Però a luglio si potrebbe riaprire con un distanziamento simile a quello nei teatri o nei centri congressi. L’aria aperta limita il propagarsi del virus, ma per ora non possiamo tornare a sederci spalla a spalla con le altre persone”.

Il pubblico verrebbe notevolmente ridotto: “Potremmo aprire all’inizio con un 30% della capienza – prosegue – bisogna considerare la distanza anche con chi sta davanti a noi. Quindi un seggiolino disponibile ogni tre in orizzontale e alternare file vuote e occupate. Questo, unito all’uso della mascherina, darebbe tranquillità”.