Tifoso viola d’eccezione parte in pullman per la trasferta di Milano – FOTO

Curioso episodio quello che precede la partita di questo pomeriggio fra Milan e Fiorentina, riguardante i tanti tifosi viola che si sono recati nel capoluogo lombardo. L’ex bomber gigliato, amatissimo ancora oggi dalle parti di Firenze, Christian Riganò, ha infatti deciso di partire per la trasferta milanese insieme ai tifosi in pullman.

Come si può notare dalla foto sotto riportata (presa dal profilo Instagram di uno dei fondatori della nota pagina ‘Suffering Fiorentina’), il centravanti siciliano dell’era della C2 è stato immortalato insieme ad altri tifosi partiti in bus per l’uscita milanese. Di seguito la foto di Riganò insieme ad alcuni tifosi del Viola Club Casciana Terme: