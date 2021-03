Tiribocchi: “Vlahovic ha tante qualità ma deve imparare ancora a muoversi da attaccante vero. Il problema di Amrabat…”

L’ex attaccante ed oggi commentatore televisivo Simone Tiribocchi ha parlato così a Lady Radio: “Sto seguendo Vlahovic ormai da qualche anno, e secondo me anche l’anno scorso ha fatto bene. Ha indubbiamente tante qualità, ancora deve imparare a muoversi da attaccante perché sbaglia qualche movimento. Forse quello che gli mancava era la fiducia dell’ambiente, e l’arrivo di Prandelli è stato fondamentale per lui. Prima con altri allenatori non sentiva questa fiducia. Cullarsi sugli allori? No penso di no. Credo che sia un calciatore molto concreto e che sa quel che vuole. La Fiorentina sarebbe stata una squadra da parte sinistra della classifica. Amrabat? Penso che il suo problema sia il ruolo. Lui non è abituato ad impostare, non è un play”.