Tito Corsi: “Pradè con un altro dirigente? Due galli in un pollaio non vanno bene. Alla Fiorentina serve un regista di esperienza”

L’ex dirigente della Fiorentina Tito Corsi al Brivido Sportivo ha parlato del mercato viola: “Un altro dirigente insieme a Pradè? Due galli in un pollaio non vanno mai bene. Valutare un calciatore è come osservare una ragazza: non è detto che piaccia in egual misura. Mercato? Io mirerei alla consacrazione di un talento puro come Vlahovic e all’aggiunta di un elemento esperto in cabina di regia, un calciatore che possa prendere in mano la squadra. Giovani? Gori ha doti notevoli, si è ben distinto all’Arezzo”.

0 0 vote Article Rating