Titolare con la Lazio, poi sempre meno minuti. Ma ora è arrivato il momento di rivedere all’opera Cabral

Dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale, Piatek è a rischio per la partita contro l’Empoli. Italiano valuterà in questi giorni le sue condizioni, ma è probabile che domenica sia la volta buona per vedere Arthur Cabral dal primo minuto.

Non sarebbe un esordio per lui, che già contro la Lazio era partito titolare, ma fu la prima e ultima volta. Tra l’altro Cabral si presentò sfiorando il gol con uno splendido colpo di testa, salvo poi perdersi nella prestazione opaca di tutta la squadra. Da lì in poi l’attaccante brasiliano ha vissuto di spezzoni, segnando un gol purtroppo inutile contro il Sassuolo.

Uno scarso minutaggio che ci ha impedito di capire le sue reali potenzialità, anche per via di una condizione fisica evidentemente non ancora all’altezza. La pausa per le Nazionali ha però permesso a Cabral di lavorare sodo per rimettersi in sesto, e ora che potrebbe giungere il suo momento tocca a lui rispondere sul campo. Un’eventuale titolarità contro l’Empoli non ci darebbe certo delle risposte definitive, ma quantomeno qualche indizio in più per capire meglio chi sia il nuovo attaccante della Fiorentina.