Titoli di coda per una telenovela estiva estenuante. Ecco dove (e quando) giocherà Belotti

Si potrebbe definire una vera e propria telenovela da calciomercato, quella che ha coinvolto l’estate di Andrea Belotti. Il Gallo ha preso la decisione di arrivare alla scadenza del contratto con il Torino e di cambiare aria dopo sette stagioni in granata. Tanti i club interessati a lui, tra cui la Fiorentina (soprattutto nella seconda metà di giugno), ma nessuno ha fatto il passo in avanti decisivo.

Adesso, Belotti ha scelto la sua destinazione, che a tutti gli effetti sarà la Roma. Il classe ’93 andrà a rinforzare l’attacco giallorosso, come seconda linea dietro Abraham. E come riportato da Tuttomercatoweb, potrebbe essere già convocato martedì, per Roma-Monza.