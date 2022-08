Tocca a Terracciano e (forse) a Dodô. Il ballottaggio vero è in attacco

La Fiorentina cambia volto in Conference League. Contro il Twente giocherà Terracciano in nome di un’alternanza che coinvolge anche il ruolo di portiere. Igor rischia addirittura la convocazione e comunque non sarà certamente titolare (forse verrà confermato Quarta al suo posto). Con gli olandesi potrebbe essere la prima volta da titolare di Dodô.

A centrocampo, come vi abbiamo anticipato lunedì scorso è in dubbio Zurkowski che ha riportato una distorsione alla caviglia contro la Cremonese. Mentre in attacco vedremo Gonzalez, mentre non è certo se giocherà Jovic o Italiano lancerà Cabral per questo impegno europeo.