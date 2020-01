Tocca subito a Cutrone

Qualche minuto contro la Spal appena arrivato alla Fiorentina e un esordio da titolare alla seconda occasione possibile. Patrick Cutrone ha bruciato le tappe dal suo arrivo a Firenze e domani, in occasione della partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, salvo sorprese, ci sarà proprio lui in attacco.

Cutrone è arrivato in buone condizioni fisiche anche se non ha giocato moltissimo in Inghilterra nel Wolverhampton. E poi ha grande entusiasmo, ha grande voglia di fare e di mettersi in mostra. Tanto che domenica scorsa ha provato anche la giocata ad effetto con un colpo di tacco al volo finito fuori di poco.