Toccafondi: “Comprendiamo Commisso, ma se restiamo immobili il Franchi come Flaminio”

Il Deputato di Italia Viva, Gabriele Toccafondi è intervenuto parlando dello sfogo di Commisso: “Comprendiamo bene lo sfogo di Rocco Commisso, l’emendamento di Italia Viva al Decreto Semplificazione va in quella direzione e vuole semplificare l’iter per chi vuole investire su impianti esistenti, anche quelli con tutela “rilevantissima”, come scritto nella relazione recente della sovrintendenza Toscana”

E ancora: “Il Franchi non è il duomo di Firenze e la nuova norma lo riconosce. Se restiamo immobili rischiamo di lasciare il Franchi nelle stesse condizioni del Flaminio di Roma: tutelato, vincolato ma soprattutto abbandonato e in stato di degrado”.