Toccafondi: “Il Franchi come Ponte Vecchio. Vi dico qual è stato il paradosso più grande”

Il deputato di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio. Queste le sue parole: “Franchi? Bisogna investire i soldi di un privato, ma tutto si è bloccato perché è diventato un monumento nazionale quasi come se fosse Ponte Vecchio o il Colosseo. Il Comune adesso deve trovare un sacco di soldi e ci sono due modi: togliendo risorse per altri interventi pubblici o chiedendoli allo Stato. Il paradosso più grande è stato dire di no a Commisso, pronto ad investire per uno stadio nuovo. I soldi per il Recovery Fund possono essere usati soltanto per investimenti, non per tappare buchi o altro. Qualche mese fa Nardella si è trovato un impianto sportivo che non è nemmeno agibile, ma ora dovrà essere lui a trovare la soluzione giusta”.