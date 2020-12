Toccafondi: “Stadio nuovo della Fiorentina? Non capisco come ci si possa far scappare una simile occasione. Non possiamo perdere questo treno, fondamentale per Firenze”

L’onorevole di Italia Viva, Gabriele Toccafondi, intervenuto su Lady Radio, ha parlato di Fiorentina con riferimento alla questione stadio: “Io non comprendo come in questo paese ci si possa far scappare delle occasioni, come quelle della costruzione del nuovo stadio. Abbiamo un privato, che vuole investire soldi propri, per fare un nuovo impianto sportivo. Solo questo basterebbe per dire “ascoltiamolo”. Dall’altra parte abbiamo un impianto bellissimo, tutelatissimo, ma che casca a pezzi. Ho scritto al sindaco Nardella per dirgli che a questo punto dobbiamo fare chiarezza. Abbiamo uno stadio che rischia di essere inagibile per molte parti, così come dimostrato da uno studio universitario fatto recentemente. E’ comunale, e tutto ciò che si spende, circa due milioni di euro l’anno, costa ai cittadini. Il canone della Fiorentina copre circa la metà delle spese”.

Poi ha aggiunto: “Siamo in una fase kafkiana, perché c’è chi dice che lì non si tocca niente, ma che va anche reso agibile e che il privato ci deve mettere i soldi. Capite da soli che c’è qualcosa che non torna. E quell’impianto sportivo nel frattempo rischia di fare la fine del Flaminio a Roma: bello, tutelatissimo, ma in fase di abbandono”.

In conclusione Toccafondi ha detto: “La politica delle decisioni le ha prese, l’emendamento salvastadi è diventato legge e permette di intervenire. Non possiamo perdere questo treno che è un’opportunità per Firenze, per la città e per la Fiorentina. Il comune di Firenze oltretutto si ritroverebbe ad avere dei soldi che potrebbe impegnare per altri progetti”.