Toccata e fuga per Ferrarini in viola? Dopo la promozione in A, ci sono altre due pretendenti pronte ad accoglierlo

Una stagione esaltante, anche se con presenza in campo a corrente alterna, per Gabriele Ferrarini, terzino destro cresciuto nella Fiorentina e reduce da due annate in prestito: nella seconda di queste è arrivata la promozione in A con il Venezia del neo compagno di squadra Maleh. Il classe 2000 ha svolto tutto il ritiro fin qui in maglia viola, in attesa di una sua ricollocazione per giocarsi magari un campionato da titolare in cadetteria: in tal senso, secondo gianlucadimarzio.com, su di lui c’è il pressing di Perugia e Crotone, che lo cercano in prestito.