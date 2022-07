Toccata e fuga per Odriozola al Real Madrid? Ancelotti non sembra convinto e il futuro del terzino potrebbe essere altrove

Secondo quanto riporta GOAL España, il futuro dell’ex terzino destro viola Alvaro Odriozola potrebbe essere lontano dal Real Madrid. I blancos, nel ruolo di terzino destro, considererebbero Vinícius Tobias un importante prospetto per il futuro. Il brasiliano è in prestito dallo Shakhtar Donetsk fino al 2023, con il Real che lo potrebbe riscattare definitivamente dagli ucraini al termine della stagione. La società spagnola seguirebbe anche Reece James per la fascia destra.

Dopo l’addio alla Fiorentina, Odriozola potrebbe subito ripartire altrove. Ancelotti non sembra convinto dello spagnolo.