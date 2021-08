Toccata e fuga per un giovane danese con la Fiorentina Primavera, mentre un suo connazionale potrebbe rimanere a Firenze

La Fiorentina Primavera in questi giorni è impegnata a Fiumalbo per il ritiro pre stagionale. Tra i giocatori a disposizione di Alberto Aquilani anche diversi nuovi ragazzi in prova. Tra questi c’era Kent Malic Swaleh, giovane ala destra danese classe 2003 proveniente dal Bodø Glimt. Secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com però, il ragazzo non ha convinto lo staff della Fiorentina ed è stato rispedito alla base. Diverso destino invece potrebbe averlo un altro ragazzo danese in prova: Marinus Larsen, mediano classe 2003 del Bröndby. Il giovane centrocampista il prossimo anno potrebbe far parte della rosa a disposizione di Alberto Aquilani.