Toccata e fuga

Quello tra Fiorentina e Pedro è stato un amore estivo, di quelli che durano il tempo di un bagno al mare e un aperitivo sulla spiaggia. In questo caso è durato poco più di quattro mesi, il tempo di rendersi conto che il profilo del brasiliano non era quello necessario in questo momento alla Viola. La società ha già deciso: Pedro se ne andrà in questa sessione di mercato, vanno solo decise le modalità. La Fiorentina preferirebbe cederlo in prestito o a titolo definitivo con un diritto di recompra. L’obiettivo è chiaro: non perdere il controllo sull’attaccante brasiliano. In Brasile diversi club sono interessati a lui, ma anche dall’Europa sono arrivate proposte importanti per Pedro. Un segnale che, nonostante la brutta parentesi in riva all’Arno, il nome dell’ex Fluminense è ancora piuttosto gettonato. La sua avventura alla Fiorentina però è già finita, anzi non è mai realmente cominciata: 4 presenze per la miseria di 59 minuti giocati, l’operato di Pedro non è valutabile. A giudicarlo però, sono stati Montella e Iachini: entrambi l’hanno ritenuto non ancora pronto per il calcio italiano. E allora sarà addio, con la speranza di non doverlo un giorno rimpiangere.