“Tocco di petto di Ibrahimovic, altro che fallo di mano”, l’ultima balla su Fiorentina-Milan. FOTO FN

Nella serata di ieri abbiamo pubblicato la notizia dell’uscita di un video, targato Milan TV, che dimostrerebbe come la rete realizzata da Zlatan IBrahimovic in Fiorentina-Milan non fosse da annullare. La palla, secondo l’agit-prop rossonera, sarebbe stata toccata dallo svedese con petto e addome. La prova? Nessuna immagine ovviamente, bensì la macchia lasciata dal pallone sulla maglia del giocatore. Ovviamente si tratta di una balla, le immagini TV e quelle del Var, viste da Calvarese dimostrano l’esatto contrario: una verità impossibile da controvertere. Ci sarebbe da discutere sul regolamento, se proprio vogliamo, ma questo è un altro paio di maniche. Con l’attuale codice, l’arbitro ha fatto bene ad annullare il bel gol del giocatore.