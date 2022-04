Toci: “Contentissimi per aver conquistato la finale di Coppa Italia, adesso dovremo vincerla. Obiettivo? Segnare ancora tanti gol ed esordire in prima squadra”

Ospite all’appuntamento sui canali ufficiali in Viola Room, Eljon Toci ha parlato così dopo la tripletta messa a segno nella gara di Coppa Italia Primavera vinta dalla Fiorentina contro la Roma due giorni fa: “Siamo molto contenti per la vittoria ottenuta. Era un nostro obiettivo, mio e della squadra e siamo felici di aver ottenuto qualcosa di storico. Ci godiamo l’accesso alla finale, ma dovremo vincerla quella partita”.

Ben 13 gol stagionali messi a segno dall’attaccante albanese che però non si pone limiti: “L’obiettivo è quello di segnare ancora tanti gol, e magari esordire in prima squadra. I gol sono merito della squadra e per questo devo tanto a loro. Stiamo vivendo una stagione positiva, con tanto lavoro e sacrifici, nostro e dello staff. Ci alleniamo con la mentalità giusta e questo ci sta permettendo di ottenere risultati importanti. Mister Aquilani e il suo staff sono stati fondamentali per me e mi hanno aiutato molto nel mio percorso di crescita”.