Toh, chi si rivede nella Fiorentina, anche se solo in panchina…

Toh, chi si rivede! In panchina con la Fiorentina questo pomeriggio dovrebbe esserci Franck Ribery, che ha saltato l’ultimo turno di campionato con l’Udinese. Ieri il francese si è allenato e ora sta un po’ meglio, tanto che è stato inserito nella lista dei convocati.

Iachini non ha però voglia di sollecitare la sua caviglia e ha intenzione di preservarlo per il match con la Roma di domenica prossima. Una presenza, la sua, che è importante per la squadra, che riconosce in Ribery uno dei leader del gruppo.