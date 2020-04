L’ex portiere di Fiorentina e Inter, Francesco Toldo, è intervenuto in una diretta organizzata su Instagram da La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha dichiarato a proposito dei giocatori più forti avuti come compagni di squadra nel corso della sua carriera: “A me ha fatto impressione Batistuta. Lui era un trascinatore. Si è preso la Fiorentina sulle spalle e lo ha fatto per anni. Aveva una forza caratteriale che spostava gli equilibri”.