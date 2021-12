L’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo, ha parlato così a Lady Radio: “Penso che il calcio sia frutto di pianificazione. Bisogna mettere d’accordo tutti in una piazza. Se c’è alchimia arrivano anche i risultati. Faccio il tifo per i viola e per l’Inter, mi auguro che la squadra di Italiano possa arrivare più in alto possibile. La speranza è sempre quella di vedere una Fiorentina sempre più forte”.

Su Dusan Vlahovic ha concluso: “Dobbiamo godercelo finchè veste la maglia viola”.