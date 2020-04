Toldo para tutto, poi segna Nuno Gomes e la Fiorentina vince la seconda Coppa Italia in cinque anni – VIDEO

Dopo quella vinta nel 1996, la Fiorentina alzò al cielo un’altra Coppa Italia appena cinque anni dopo. Era la stagione 2000-01, e tra i viola e il trofeo c’era il Parma di Ulivieri. Secondo la formula dell’epoca, la finale si giocava tra andata e ritorno, e dopo la vittoria per 0-1 al Tardini la Fiorentina si giocò tutto tra le mura amiche. Una partita che non si mise però benissimo per gli uomini di Mancini. Dopo numerosi interventi di Guardalben, tra cui uno miracoloso su un tiro da fuori deviato, il Parma passa in vantaggio con Milosevic. Un punteggio che manderebbe la gara ai supplementari, che rischia addirittura di trasformarsi in beffa nel secondo tempo. I ducali infatti continuano ad attaccare e serve un Toldo prodigioso per tenere a galla la Fiorentina. Le parate del portiere gigliato non potevano essere più determinanti. Al 65′, infatti, Nuno Gomes viene imbucato in area e con un potente diagonale fredda Guardalban. E’ il gol del pareggio che consegna la Coppa Italia alla Fiorentina, brava nei minuti rimasti a resistere mantenendo il risultato. Festa grande per Roberto Mancini e i suoi ragazzi, che portano a casa un altro titolo in uno dei periodi sicuramente più vincenti della storia della Fiorentina.