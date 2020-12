Toldo: “Sono andato via per il fallimento. A Firenze non puoi prendere in giro i tifosi”

L’ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo è intervenuto a Radio Bruno parlando della più bella parata in viola: “Sicuramente quella contro l’Arsenal, poi però c’è stato il goal di Batigol”

E ancora: “La Fiorentina mi ha preso da sconosciuto e mi ha fatto crescere. A Firenze non puoi raccontargli la storia della rava e della fava ai tifosi. O ti prendono a schiaffi o ti elogiano ma non devi prenderli in giro. Sono andato via per il fallimento”

E sul padre: “Il giorno del mio compleanno mi mandano ancora i regali. Quando mio padre aveva la tabaccheria mostrava le magliette con onore”

E su Firenze: “Devi saper convivere con le critiche, sennò non giochi in Serie A”