Toldo: “Sono d’accordo con il mondo del rugby, che chiudendo la stagione ha insegnato che i valori sono altri”

A Tuttomercatoweb.com ha parlato l’ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo, esponendo il suo pensiero sull’attuale situazione in Italia: “Il calcio attualmente è l’ultimo dei miei pensieri. Ammiro le decisioni coraggiose come quella del mondo del rugby che ha chiuso la stagione. Hanno insegnato che i valori sono altri. Non ammiro invece chi ha paura di prendersi le proprie responsabilità e prendere le decisioni. Farei il taglio degli stipendi, non so in che percentuale ma lo farei sicuramente”.