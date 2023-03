Tomaszewski: “Al Lech Poznan non poteva andare peggio il sorteggio ma sarà una grande serata. A Firenze poi verranno almeno 5000 polacchi”

Del Lech Poznan e di calcio polacco ha parlato a Radio Bruno il telecronista Tomasz Tomaszewski, esperto anche di tennis:

“Certo che è un buon sorteggio per la Fiorentina, al contrario al Lech Poznan non poteva andare peggio. Però sono molto contento perché la squadra viola è una bella formazione, Firenze una città bellissima. Mi ricordo della Fiorentina di Batistuta, che era uno dei miei preferiti. Parlando con i giornalisti di Poznan, i biglietti saranno subito esauriti, più di 40.000 spettatori, sarà una grande serata il 13 aprile a Poznan.

Poznan è una città a metà strada tra Varsavia e Berlino, si dice che gli abitanti siano un po’ tirchi, una città di grandi fiere. L’attenzione dei tifosi del calcio in Polonia è concentrata sulla Nazionale però la prospettiva dello scontro tra Lech e Fiorentina è molto interessante. Il Lech eliminò la Juve dall’Europa League, pareggiando sia in casa che fuori con un grande Rudnevs.

Penso che il Lech sia pericoloso ma non vedo dei grandi fenomeni nella rosa. I tifosi del Lech? Penso che esauriranno il settore, almeno in 5000 a Firenze arriveranno. Purtroppo ci sono anche degli ultras da tenere sotto controllo, non è come nel tennis”.