Tonali ha scelto l’Inter! Ecco perché si tratta di una buona notizia anche per la Fiorentina

Sandro Tonali ha scelto l’Inter. Secondo Sky Sport, il centrocampista del Brescia ha espresso il proprio gradimento per la squadra nerazzurra, ponendola dunque davanti a tutte le altre concorrenti. Cellino ha infatti più volte dichiarato che, a parità di offerte, sarebbe stato il giocatore a decidere. L’Inter è pronta a offrire 30-35 milioni più una contropartita, e il buon rapporto tra le due squadre fa ben sperare. Un’operazione che in un certo senso farebbe felice anche la Fiorentina. Fermo restando che per i viola arrivare a Tonali sarebbe stato quasi impossibile, sempre secondo Sky Sport l’acquisto del centrocampista allontanerebbe l’Inter da Chiesa. Due investimenti troppo grandi per essere fatti insieme, e Conte sembra preferire Tonali. Una pretendente in meno per il 25 viola.