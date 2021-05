Tonelli: “Io tifoso della Fiorentina, ma quando mi proponevano di andare allo stadio dicevo sempre di NO. Mio nonno e mio zio sfegatati viola”

Una famiglia con la Fiorentina stampata nel cuore. E’ quella nella quale è cresciuto l’attuale difensore della Sampdoria, Lorenzo Tonelli.

Il difensore blucerchiato ha detto a Il Secolo XIX: “Confermo. Mio nonno e mio zio erano sfegatati per la Viola, ma quando mi proponevano di andare allo stadio io rispondevo sempre di no. Preferivo andare a giocare io al campetto piuttosto che guardare gli altri. Così non ho guardato una partita dei grandi fino a 18 anni”.

Nel corso degli anni Tonelli è stato anche vicino a giocare per la Fiorentina, ma per una ragione o per un’altra questo matrimonio non è arrivato mai a celebrarsi.