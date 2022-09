Toni: “Anche Italiano ha bisogno di tempo, ci vuole equilibrio nei giudizi. La Fiorentina può puntare all’Europa League”

L’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato a TMW dell’attuale situazione della squadra viola: “Quella di domani è una partita importante, soprattutto per Firenze. La Fiorentina deve cercare di andare avanti in Conference e secondo me può puntare anche all’Europa League. Quanto a Italiano, quando fai turnover e vinci sei un fenomeno, mentre se perdi sbagli tutto. Purtroppo in Italia siamo così. Io credo invece che si debba dare tempo al mister, sta facendo un percorso importante e ha riportato la squadra in Europa. Ci vuole equilibrio tra disfattismo ed esaltazione”.

E poi sugli attaccanti ha aggiunto: “Jovic è appena arrivato, non si può valutare. La Fiorentina sta cercando di portare avanti un bel progetto. Sicuramente quella di domani sarà una partita che ti può cambiare la stagione. Secondo me Jovic è un buon attaccante, ha fatto un bel gol contro la Cremonese. Deve ambientarsi e capire ancora il mondo viola. Un giudizio si potrà dare solo dopo una decina di partite”.