Toni: “Con Vlahovic la Fiorentina ha finalmente trovato un attaccante forte e di prospettiva. Ribery? Preferisce fare assist che segnare”

L’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato dallo stadio Bozzi, dove era presente per assistere alla partita della Primavera: “Col Milan mi aspetto che la Fiorentina porti a casa dei punti. La vittoria col Benevento è stata bella, ma ora bisogna arrivare a 40 punti per poi essere più liberi di testa e secondo me la squadra di Prandelli ha tutte le possibilità di farlo”.

E poi ha aggiunto: “Con Vlahovic finalmente la Fiorentina ha trovato un centravanti forte e giovane su cui costruire il futuro. Ribery è un amico, oltre che un campione. Si gode Firenze, e anche Vlahovic gioca meglio se c’è Franck: a lui piace di più fare assist che segnare. Mentalità per la bassa classifica? La maglia è importante, si gioca per la Fiorentina, e c’è ancora da stare attenti per fare altri punti. Prima arriva la salvezza meglio è”.

E infine: “A Firenze sono stato tre anni, è la mia seconda casa. Prandelli? Ha tanta pressione addosso, era importante vincere con il Benevento. Lui è praticamente un fiorentino, e magari sente la pressione più del dovuto. I motivi del perché è stanco sarebbe giusto chiederli a lui”.