Toni: “Gattuso l’uomo giusto per riportare la Fiorentina in Europa. Quando lo faranno arrabbiare, voleranno gli schiaffi”

Gennaro Gattuso e Luca Toni hanno condiviso insieme il Mondiale del 2006, vinto dalla Nazionale italiana. I due sono rimasti in buoni rapporti e l’ex attaccante della Fiorentina ha parlato di Ringhio al Corriere Fiorentino.

Queste le sue parole: “Rino è l’uomo giusto per riportare la Fiorentina in Europa. E’ uno che riuscirà a fare un bel gruppo, lo vedo già. E’ uno di carattere e quando lo faranno arrabbiare voleranno gli schiaffi, ma nel senso buono. Li dava anche ai suoi compagni, anche a me. E’ un uomo vero: sono sicuro sia l’uomo giusto per riportare la Fiorentina in alto”.