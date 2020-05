Toni provoca ironicamente Messi: “Facile vincere tutto quando non ci sono giocatori come me, Cannavaro e Zidane”

E’ un Luca Toni sempre più social quello che stiamo vedendo in questo periodo, e l’ultimo post è tutto da ridere. L’ex attaccante della Fiorentina ha infatti postato una foto in cui si mettono a confronto gli anni 2006 e 2019. Nel primo Cannavaro vinse il Pallone d’oro, Zidane il premio di miglior giocatore e Toni la Scarpa d’oro. Nel 2019, invece, tutti questi premi sono stati vinti da un unico giocatore: Leo Messi. Ed è qui che entra in gioco l’ironia di Toni, che sotto alla foto scrive in modo ironico: “Leo Messi, facile vincere quando non ci sono più i giocatori di una volta”.