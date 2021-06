Toni: “Ribery sta ancora aspettando una chiamata dalla Fiorentina. Merita correttezza e rispetto, qualcuno alzi il telefono per spiegargli la situazione”

L’ex centravanti della Fiorentina, Luca Toni, intervistato da Lady Radio ha commentato le vicende del club viola a partire dalla questione allenatore: “Nell’ultimo mese ne sono successe tante. Gattuso non l’ho sentito, ma è successo qualcosa di non bello da entrambe le parti. Italiano ha fatto con me il corso a Coverciano, è molto bravo ed ha fatto un’impresa con lo Spezia, salvando la squadra e facendo vedere un gran gioco. A Firenze deve tornare entusiasmo perché gli ultimi anni non sono stati buoni”

Su Ribery, Toni ha spiegato: “Sinceramente dispiace il fatto che possa lasciare la squadra. L’ho sentito Franck, voleva rimanere e voleva proseguire questa avventura. Sta ancora aspettando una chiamata o da Pradè o da Barone o da Commisso, per cercare di capire il suo futuro. Bisognerebbe essere corretti, chiamarlo e spiegargli i piani. Era sinceramente dispiaciuto per non aver sentito nessuno dopo aver parlato con Rino (Gattuso ndr). Lui ha dato tanto in questi due anni, si sono aggrappati a lui e alla sua esperienza. Per questo bisognerebbe chiamarlo”.