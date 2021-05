Toni si lascia andare: “De Rossi allenatore? Su di lui una squadra toscana!” Indizio viola o burla?

Nelle ultime settimane, al centro tecnico federale di Coverciano si sta tenendo il corso per ottenere la licenza UEFA B/A per allenatori. In tema abbastanza goliardico, durante una cena con Matri, Pazzini e De Rossi, l’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram dove tra le risate, ha lanciato una notizia! “Su De Rossi – ha detto l’ex centravanti inquadrando DDR – ci sono due squadre sicure ed una è toscana”. Indizio sulla Fiorentina o burla?