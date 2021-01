Top 11 del girone d’andata: nessun giocatore della Fiorentina presente. E insieme a Ronaldo e Lukaku c’è uno scatenato ex viola

Al termine del girone d’andata, Opta ha stilato la top 11 della Serie A finora. A comporre questa speciale formazione i giocatori che meglio hanno reso dalla prima alla diciannovesima giornata, sulla base di parametri individuali e di squadra.

Nessun giocatore della Fiorentina è stato scelto, mentre c’è un ex viola a comporre il tridente offensivo con i giganti Ronaldo e Lukaku. Si tratta di Luis Muriel, che pur non partendo titolare nelle gerarchie di Gasperini ha fornito prestazioni straordinarie che ogni volta lasciano un po’ d’amaro in bocca ai suoi ex tifosi.

TOP 11 GIRONE D’ANDATA: Silvestri, Danilo, Skriniar, De Vrij, Theo Hernandez, De Paul, Brozovic, Kessie, Ronaldo, Muriel, Lukaku.