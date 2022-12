Top 5 Gol del 2022: perle europee e colpacci dell’ultimo minuto. Ikonè e Cabral, quando vogliono, ci sanno fare

Il 2022 volge al termine, portando con sé un bilancio tutto sommato positivo per la Fiorentina che ha ritrovato l’Europa al termine dello scorso campionato. Un traguardo da collocare in mezzo a due eventi invece meno graditi, ovvero le cessioni di Vlahovic e Torreira. E poi la nuova stagione, cominciata con il superamento dei preliminari di Conference League e proseguita con qualche difficoltà di troppo, fino ai segnali di ripresa delle ultime partite. Dodici in mesi in cui la Fiorentina, salutato il suo bomber, non ha avuto grande feeling con il gol ma nonostante questo ha saputo regalare ai suoi tifosi dei gesti tecnici notevoli. Come da tradizione, allora, la redazione di Fiorentinanews.com ha scelto le cinque reti più belle dell’anno solare, componendo la sua personale Top 5 Gol del 2022:

5 – SAPONARA VS RFS RIGA: nella trasferta in Lettonia che chiude il girone di Conference League, Saponara realizza un gol meraviglioso mettendo in mostra il pezzo forte del suo repertorio. Movimento a convergere dalla sinistra verso il centro, destro da fuori area con traiettoria a giro che scende e si insacca sotto l’incrocio dei pali per il definitivo 3-0. Quinto posto solo per la relativa importanza della partita.

4 – KOUAME VS HEARTS: altra gara di Conference League, in trasferta sul campo degli Hearts of Midlothian. Cross di Biraghi, in area si genera un batti e ribatti e il pallone si impenna; Kouame, dopo essersi coordinato perfettamente, si esibisce in una mezza rovesciata perfetta fulminando il portiere e firmando il raddoppio viola. Alla fine sarà 3-0 per la Fiorentina, prima vittoria nel girone dopo il pareggio interno con il Riga e la batosta di Istanbul.

3 – MILENKOVIC VS ATALANTA: stagione 2021/22, quarti di finale di Coppa Italia. A Bergamo il punteggio è di 2-2 con la Fiorentina in dieci per l’espulsione di Martinez Quarta. All’ultimo secondo Biraghi mette in mezzo una punizione da centrocampo, il pallone viene respinto sui piedi di Milenkovic che se lo alza con la coscia e lo calcia al volo con il destro disegnando una traiettoria a effetto che si infila nell’angolino basso. Apoteosi viola e semifinali conquistata nel modo più incredibile possibile.

2 – IKONE VS INTER: peccato per la beffa nel finale, ma questo gol contro resta uno dei più belli dell’anno e di questa stagione. Cambio di gioco di Kouame che fa correre in campo aperto Ikonè, questi punta Acerbi e lo ubriaca di finte entrando in area, dunque si sposta il pallone sul sinistro e con un colpo da biliardo lo indirizza nell’angolo opposto dopo un bacino alla traversa. Speriamo che nella seconda parte di stagione, oltre a proseguire nel suo evidente percorso di crescita, Ikonè cominci a trovare confidenza con colpi del genere.

1 – CABRAL VS NAPOLI: nel colpaccio della Fiorentina al Maradona, il gol del momentaneo 3-1 e a posteriori decisivo è un autentico capolavoro di Arthur Cabral. Strappo sulla sinistra, controllo orientato verso il centro a tagliare fuori Lobotka, destro a giro da dentro l’area e pallone che si infila perfettamente nell’angolino dove Ospina non può arrivare. Che questo primo posto, meritatissimo per il gesto tecnico e l’importanza della partita, sia anche un modo per riaccendere la speranza che da qualche parte quel Cabral esista ancora.