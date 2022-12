Top 5 Horror del 2022: dalle disfatte della scorsa stagione al palleggio di Gollini. Venuti protagonista… in negativo

Il 2022 è stato l’anno del ritorno in Europa della Fiorentina, ma la strada che ha portato i viola a centrare la qualificazione in Conference League è stata tutt’altro che lineare. Errori individuali e prestazioni da dimenticare sono costati punti preziosi alla squadra di Italiano, nella scorsa stagione così come in quella attuale. La redazione di Fiorentinanews.com, nella speranza che certe bruttezze possano rimanere nell’anno che stiamo salutando e non ripetersi in quello nuovo, ha stilato la sua personale Top 5 Horror del 2022 (da prendere con leggerezza e col sorriso):

5 – IGOR vs Salernitana: in una partita fondamentale per la corsa europea, la Fiorentina cade 2-1 a Salerno. In occasione del gol decisivo, un cross dalla sinistra viene letto male da Igor che anziché spazzare via il pallone prova un’improbabile controllo al limite dell’area piccola. Risultato: Bonazzoli gli spunta alle spalle e infila Terracciano regalando la vittoria a Ribery e compagni.

4 – PASSIONE POKER: una giornata storta può capitare a tutti, ma nella scorsa stagione la Fiorentina ha esagerato. Per ben tre volte infatti la squadra di Italiano è uscita dal campo con quattro gol subiti, tra l’altro contro avversari non certo irreprensibili come Torino (4-0 in trasferta), Udinese (4-0 in casa) e Sampdoria (4-1 in trasferta). Peraltro anche il campionato attuale ha visto una sconfitta per 4-0, quella interna contro la Lazio, nella speranza che sia l’ultima volta in cui la Fiorentina spegne la luce e decide di non scendere in campo.

3 – VENUTI vs Juventus: qui, dobbiamo dirlo, c’è anche una buona dose di sfortuna a condannare il povero Venuti. All’ultimo minuto della semifinale d’andata della Coppa Italia, fin lì dominata dalla Fiorentina, Cuadrado mette in mezzo un cross teso, Terracciano non ci arriva e il pallone rimbalza sulla coscia di Venuti finendo in rete. La Juve vince 1-0 e di fatto ipoteca la finale, raggiunta poi grazie al 2-0 della gara di ritorno.

2 – GOLLINI vs Basaksehir: partiamo dal fatto che Venuti effettua un retropassaggio senza senso dalla propria metà campo, ma comunque Gollini non ha alibi. Il portiere della Fiorentina si avventura in un palleggio non accorgendosi dell’arrivo di Gurler, che ovviamente gli porta via il pallone e lo deposita nella porta vuota. Una serata di Conference League nerissima per la Fiorentina e, probabilmente, la sentenza definitiva sulle speranze di titolarità di Gollini.

1 – VENUTI vs Inter: dispiace dover chiamare di nuovo in causa il terzino viola, ma stavolta l’errore (perché qui la sfortuna non c’entra nulla) è troppo eclatante e decisivo. La Fiorentina ha giocato una partita sontuosa contro l’Inter, trovando il 3-3 al 90’ con Jovic, ma al quinto minuto di recupero si fa infilare in contropiede. Barella mette in mezzo, Venuti è in vantaggio ma anziché appoggiare il pallone in calcio d’angolo lo rinvia verso il campo centrando in pieno Mkhitaryan che segna sul rimpallo. Un errore concettuale gravissimo che costa alla Fiorentina la sconfitta forse più bruciante di questo campionato finora.