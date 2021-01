Top 5 Partite del 2020: Fiorentina più brava lontano dal Franchi. La lezione di calcio a Marassi e la notte magica di Napoli, fino all’ultimo storico risultato – VIDEO

Ormai da qualche anno i tifosi viola si sono abituati a collezionare poche, sporadiche gioie durante l’anno. Tuttavia, nonostante i risultati non brillanti, anche nel 2020 la Fiorentina è riuscita mettere in piedi delle prestazioni da ricordare, risultati a sorpresa e decisivi per il momento della stagione in cui sono avvenuti. Ecco quindi che la redazione di Fiorentinanews.com ha raccolto le più belle partite della Fiorentina nell’anno solare appena concluso, nella sua personale Top 5:

5 – LECCE-FIORENTINA 1-3: l’avversario non è certo di prima fascia, ma la Fiorentina necessita di punti per scacciare definitivamente i fantasmi della retrocessione. La squadra di Iachini entra in campo senza paura e già nel primo tempo mette al sicuro il risultato. Chiesa apre al 3’, Ghezzal bissa al 38’ con una magia su punizione, Cutrone chiude i giochi due minuti più tardi. In mezzo anche un rigore sbagliato da Pulgar, mentre risulta inutile la rete di Shakhov all’88’.

4 – SAMPDORIA-FIORENTINA 1-5: una delle poche goleade della storia recente della Fiorentina. Nella Marassi blucerchiata, durante lo scorso campionato, la squadra di Iachini fa la voce grossa e si impone con un secco 5-1. All’8’ un autogol di Thorsby sblocca il tabellino, poi Vlahovic e Chiesa calano il tris entrambi su rigore. Nella ripresa i due vanno in gol ancora una volta a testa, realizzando la doppietta personale e vanificando il gol di Gabbiadini nel finale.

3 – NAPOLI-FIORENTINA 0-2: rimaniamo nel campionato 2019/20, stadio San Paolo. Una Fiorentina reduce da quattro punti in due partite domina in lungo e in largo il Napoli, mandando in gol Chiesa nel primo tempo e Vlahovic nella ripresa. Prestazione perfetta, in cui gli uomini di Iachini non rischiano praticamente nulla e anzi hanno più volte l’occasione di ampliare il vantaggio.

2 – FIORENTINA-ATALANTA 2-1: Coppa Italia 2019/20, al Franchi va in scena un vero miracolo. La Fiorentina passa in vantaggio con Cutrone, poi subisce il dominio dell’Atalanta che sbaglia l’impossibile. Il pareggio di Ilicic al 67’ e l’espulsione di Pezzella tre minuti dopo sembrano il preludio all’eliminazione, e invece i viola tornano in vantaggio grazie a una splendida combinazione tra Pulgar e Lirola, con quest’ultimo che trafigge Gollini per il definitivo 2-1 che vale il passaggio del turno.

1 – JUVENTUS-FIORENTINA 0-3: scontato, ma impossibile non mettere questa partita al primo posto. Nell’ultimo impegno del 2020 la Fiorentina di Prandelli batte la Juventus, entrando nella storia in quanto unica squadra nel mondo ad aver vinto per due volte allo Stadium. Vlahovic apre le marcature, poi l’espulsione di Cuadrado mette in discesa la strada viola. Nella ripresa, dopo aver subito l’avanzata comunque mai pericolosa dei bianconeri, la Fiorentina trova il raddoppio con l’autogol di Alex Sandro prima che Caceres chiuda la partita per un tris storico. Speriamo davvero che sia di buon auspicio per questo 2021.