Torchia: “La Juventus è abituata a giocare determinate partite, la Fiorentina sarà carica. Vlahovic? Non si farà condizionare”

Il procuratore sportivo Davide Torchia ha parlato a juventusnews24.com della prossima partita tra Fiorentina e Juventus in Coppa Italia. Queste le sue parole:

“Sarà un match complicato e molto tirato. La Juventus è abituata a giocare determinate partite. La Fiorentina avrà una carica incredibile. Vlahovic? Non credo che sia uno che si fa condizionare dai fattori esterni. Voglio ricordare che, in un periodo in cui si parlava del suo rinnovo e della sua possibile cessione, lui non ha mostrato alcun cedimento. Si è allenato e ha giocato col massimo impegno senza dire una parola, arrivando alla fine della sua avventura. La Fiorentina, dalla sua cessione, ha avuto un vantaggio economico molto importante, nessuno ha rubato niente a nessuno”.