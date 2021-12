Torchia: “L’approdo alla Juventus per Vlahovic sarebbe la soluzione ideale, si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Allegri con Dybala in attacco”

Davide Torchia, agente tra gli altri del difensore della Juventus Daniele Rugani, ha parlato a Calciomercato.it della possibilità remota, almeno per il momento, che il bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic possa trasferirsi in bianconero: “Vlahovic è giovane e molto bravo, è già un centravanti forte e può ancora migliorare acquisendo ulteriore esperienza visto che è solo un classe 2000. Se parliamo di una questione tecnica, un approdo alla Juve per lui può essere una cosa interessante perché resterebbe in Italia in un club di vertice, dove cambiano le prospettive e dove può fare molto bene.

Poi afferma: “Se Vlahovic invece ne fa essenzialmente una questione economica, allora il gap specialmente con le big di Premier League è talmente sbilanciato che sarebbe molto difficile per la Juventus competere alla pari con le inglesi. Dal punto di vista squisitamente tattico parliamo di un centravanti classico, puro ma allo stesso tempo moderno che farebbe comodo a tutti. Non ho dubbi che si inserirebbe alla perfezione negli schemi di Allegri alla Juventus e insieme con Dybala in attacco”.