Torchia: “Vicario sarebbe un gran colpo in ottica futura per la Fiorentina. Il campionato dei viola è stato ottimo”

A TMW Radio ha parlato l’agente di mercato Davide Torchia. Queste le sue parole sull’obiettivo per la porta della Fiorentina Guglielmo Vicario e sulla stagione che si sta per concludere: “Vicario a me piace molto, già dallo scorso anno con il Cagliari in cui dimostrò la sua stoffa. Principalmente è portiere, poi viene tutto il resto con qualità giuste da poter sviluppare. Se dovesse prenderlo la Fiorentina, farebbe un gran colpo per il futuro, anche se quest’anno ho visto Terracciano comportarsi piuttosto bene”.

E sul campionato viola: “E’ stato ottimo, perché venivano da un periodo di ricostruzione: al di là dei critici, credo che la gente si sia divertita a vedere la Fiorentina. Sia nel bene che nel male, ha regalato exploit clamorosi che però ci stanno nella costruzione di una squadra del genere. Sono dove dovrebbero stare, davanti hanno società con potenzialità diverse: ora punteranno a stabilirsi nella lotta per l’Europa”.