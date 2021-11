Torino chiama Vlahovic, ma Commisso dice no alla Juventus. La richiesta del serbo

Da quando Rocco Commisso ha manifestato l’intenzione da parte di Dusan Vlahovic di non rinnovare il contratto con la Fiorentina, sono partite le grandi trame per il futuro del serbo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra le pretendenti rimane molto attiva la Juventus.

I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e il numero nove della Fiorentina è sicuramente al primo posto. Nelle ultime settimane i contatti sotterranei sono stati molteplici: dopo gli approcci con la società, sono arrivati anche quelli con l’entourage del giocatore.

Negli ultimi mesi, l’entourage di Vlahovic – capitanato da Darko Ristic – ha incontrato numerose società senza mai raggiungere un’intesa. La richiesta è di sei milioni di euro a stagione, una cifra in linea con i parametri (anche) della Juventus.

La Fiorentina, però, vuole evitare che il serbo segua le orme di Chiesa e Bernardeschi: sarebbe un’onta per la propria tifoseria. Per questo motivo, sarebbero in corso dei contatti per cercare di rallentare questa trattativa. Una situazione – si legge – surreale perché le dichiarazioni di Commisso andavano verso una cessione a gennaio, ma probabilmente il tutto verrà rimandato a giugno per tenere calma la piazza fiorentina.