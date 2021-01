Torino, i convocati di Nicola per la Fiorentina: out Izzo e Bonazzoli

Per la prima gara del girone di ritorno contro la Fiorentina, Davide Nicola dovrà fare a meno di Armando Izzo, vittima di un trauma cranico rimediato nell’ultimo match dei granata contro il Benevento. Tra i convocati non figura nemmeno Bonazzoli, che pare sempre più vicino a vestire la maglia del Crotone. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:45 di questa sera sul terreno dell’Olimpico Grande Torino. Non ancora disponibile il nuovo acquisto Sanabria. DI seguito l’elenco completo dei convocati.

PORTIERI: MILINKOVIC-SAVIC, ROSATI, SIRIGU

DIFENSORI: ANSALDI, BREMER, BUONGIORNO, LYANCO, MURRU, NKOULOU, RODRIGUEZ, SINGO

CENTROCAMPISTI: BASELLI, GOJAK, LINETTY, LUKIC, RINCON, SEGRE

ATTACCANTI: BELOTTI, VERDI, ZAZA