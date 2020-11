Torino, un altro caso di Covid19. Tampone positivo per l’allenatore Giampaolo

Come riporta Sportmediaset, c’è un altro caso di positività al Covid-19 nel Torino. Si tratta del tecnico Marco Giampaolo, la cui presenza in occasione della sfida di domenica prossima a San Siro contro l’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali è in forte dubbio. Dopo l’allenamento di ieri al Filadelfia, la squadra granata stava godendo del primo dei due giorni liberi ma nella cosiddetta “bolla”, chiusa in albergo senza aver contatti con l’esterno dopo la positività riscontrata in un membro dello staff tecnico.

