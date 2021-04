Tormentone Torreira finito per la Fiorentina: l’uruguaiano ribadisce dove sarà il suo futuro…

Lucas Torreira, il tormentone di mercato della Fiorentina da un anno a questa parte. Potremmo etichettarlo così il centrocampista classe 96′ in forza all’Atletico Madrid. Pradé, forte del rapporto già instaurato col giocatore ai tempi del Pescara e della Sampdoria, ha tentato in tutti i modi di convincere il metronomo uruguaiano a vestirsi di viola. Il no incassato la scorsa estate prima, e a gennaio poi, ha fatto si che l’ex Samp rimanesse solo un sogno per i tifosi viola. Rimarrà tale anche per il futuro prossimo, visto le recenti dichiarazioni ribadite più volte dal calciatore.

Nel corso di una lunga intervista per Perfil Bulos infatti, Torreira, ha evidenziato nuovamente la sua volontà di giocare per il Boca Juniors: “Ci ho sempre pensato, l’ho sempre desiderato. La mia idea è molto chiara: voglio stare vicino alla mia famiglia, soprattutto a mio padre che sta soffrendo più di tutti per la morte di mia madre. Nelle ultime due stagioni in Europa non mi sto divertendo molto. Sono un giocatore dell’Arsenal e le società dovranno mettersi d’accordo per un prestito di un anno. Un acquisto sarebbe difficile per il Boca. Mi piacerebbe farlo ora, a 25 anni. In caso contrario, sarà dopo”.

Attualmente Torreira è in prestito all’Atletico Madrid dove ha trovato ben poco spazio alla corte di Simeone: 23 presenze in tutte le competizioni, solo 5 di esse da titolare.