Torna a segnare dopo 1301 giorni: Pepito Rossi regala la vittoria alla Spal

Poteva essere una delle stelle del calcio italiano e della Nazionale di Roberto Mancini, ma il destino con lui è stato tutt’altro che benevolo. Quest’oggi però, dopo una carriera costellata dagli infortuni e dopo tre anni dalla sua ultima apparizione in Italia, l’ex attaccate della Fiorentina Giuseppe Rossi è finalmente tornato al gol.

Dopo aver fatto il suo esordio negli ultimi 20′ una settimana fa contro l’Alessandria, Pepito ha trovato la sua prima rete con la maglia della Spal, questo pomeriggio in trasferta contro il Cosenza, suggellando il suo ritorno in Italia con una bella e importante rete: entrato in campo dopo l’intervallo al posto di Lorenzo Colombo e dopo 13′ ha trovato il gol di testa, non proprio uno dei fondamentali in cui eccelle. L’italo-americano vincendo il duello fisico con Tiritiello, su un calcio d’angolo dalla sinistra di Salvatore Esposito e ha insaccato di testa il pallone alle spalle di Vigorito.

L’attaccante italiano nato in New Jersey è tornato al gol dopo 1301 giorni. L’ultima rete in Italia risaliva ad un Genoa-Fiorentina del 6 maggio 2018, vinto 2-3 dai viola: pepita, che allora vestiva la maglia del Grifone, segnò il secondo gol dei padroni di casa. Il giocatore ha commentato la sua prima gioia con gli estensi a tuttomercatoweb.com:

“Sono contentissimo. Provare tutte queste emozioni dopo tanto tempo era quello che serviva, e sono ancora più felice che questo gol sia servito a farci conquistare tre punti che erano necessari per noi, per la classifica e per il morale: è vero che manca ancora tanto al termine del campionato, ma è stata una partita che ci ha fatto capire che possiamo soffrire e vincere. Son davvero felice, stanco ma felice. Il gol? C’è stato un angolo, mi son messo davanti al portiere per fare casino ma la palla è stata servita molto bene da Esposito e son riuscito a trovare un gol, nonostante di testa non abbia mai segnato molto. Ho cercato di soffrire insieme alla squadra, mi son sacrificato il più possibile senza mai tirarmi indietro, ma la squadra mi ha aiutato molto, e ringrazio davvero i miei compagni. Era più di un anno che non giocavo 45′, non me lo aspettavo ma son davvero soddisfatto: abbiamo i mezzi per fare un grande campionato”.