Torna di moda anche il nome di Florenzi per la Fiorentina. I dettagli

Alessandro Florenzi, laterale di proprietà della Roma e fresco campione d’Europa con la Nazionale Italiana, non ha ancora deciso il suo futuro. La Gazzetta dello Sport di oggi puntualizza come il giocatore in giallorosso non si senta parte del nuovo progetto di José Mourinho, motivo per il quale si sta guardando un po’ intorno dopo che il PSG a sorpresa ha deciso di non rinnovare il suo prestito.

In Francia non mancano comunque gli estimatori per lui. Sulle sue tracce c’è il Lione che dopo la partenza di De Sciglio sta cercando un’alternativa. Sul giocatore in Italia c’è invece la Fiorentina che è alla ricerca di giocatori esterni di ruolo come richiesti da Italiano. Il nome di Florenzi che potrebbe così tornare di moda a stretto giro per la Fiorentina. Del resto il Chelsea sta sparando cifre alte per Zappacosta, che i gigliati avrebbero individuato da tempo come rinforzo a destra.