Torna di moda anche il nome di Yilmaz nella lista per rinforzare l’attacco della Fiorentina

La Fiorentina è in cerca di un profilo importante per dare nuova vitalità al reparto offensivo. Sul Corriere Fiorentino di oggi viene spiegato che tutti i grandi nomi usciti fino ad oggi come Belotti, Cavani per arrivare fino a Suarez. Tutti elementi d’attacco che il club viola sta valutando.

Alla lista degli svincolati illustri il quotidiano aggiunge all’elenco anche la punta Burak Yilmaz, che ha chiuso la sua stagione con 7 gol all’attivo. Il centravanti turco, dopo la scadenza del suo contratto con il Lille potrebbe rappresentare un’alternativa dato che la società viola lo aveva cercato anche l’anno scorso. Sullo sfondo resta il nome Djuric della Salernitana, del quale si è iniziato a parlare nelle scorse settimane per aumentare ulteriormente le disponibilità in attacco.