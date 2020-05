Torna di moda il nome di Ben Arfa per la Fiorentina. E la proposta d’ingaggio potrebbe essere già pronta

Il profilo dell’esterno d’attacco Hatem Ben Arfa è stato accostato negli ultimi mesi più volte alla Fiorentina. Ma secondo il portale francese di calciomercato Les-Transferts.com l’affare è attualmente in via di definizione. Il giocatore ex PSG e ora in forza al Real Valladolid, in procinto di svincolarsi a parametro zero a fine stagione, sarebbe in trattativa avanzata con il suo entourage per approdare in viola. Per il classe ’87 si parla infatti di per un contratto stagionale più l’opzione di un anno con la maglia gigliata.