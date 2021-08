Torna il pubblico, Italiano è carico. Il tecnico viola alla ricerca dei dettagli

In uno stadio (ri)aperto al pubblico dopo 18 mesi, sarà possibile farsi un’idea del lavoro di Italiano dopo tre settimane abbondanti di lavoro e Italiano è carico.

Come riporta La Nazione, stasera il tecnico viola cerca i dettagli, ma soprattutto si farà un’idea riguardo all’identità che la sua squadra va cercando.

Contro l’Espanyol non sarà facile, ma il concetto sul quale l’allenatore viola sta insistendo è quello di non preoccuparsi quanto sono forti gli altri, ma far vedere quanto lo è la nuova Fiorentina.